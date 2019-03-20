Kars’ta PKK/KCK operasyonu Kars’ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Kars’ta sosyal medya üzerinden terör örgüyü PKK/KCK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; Digor, Selim ve Susuz ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik adli makamların talimatıyla eş zamanlı operasyon icra edilmiştir" denildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 9 kişinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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