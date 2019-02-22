Kars’ta peynirin markalaşması toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, sivil toplum kuruluşları, süt üretim sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ile “süt işletmelerinin markalaşma ve birliktelik oluşum sürecini” değerlendirdi.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Vali Öksüz, “Tarım ve hayvancılık sektörü ilimizin lokomotif sektörlerinden birisidir. Amacımız tabi hayvancılık sektörünün ilimize oluşturduğu katma değeri daha da yükseltebilmek. Dolayısıyla bunun için ürettiğimiz sütün, süt ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi, daha iyi pazarlanması, ürettiğimiz ürünün standardının daha yükseltilmesi, üretimimizin de aynı zamanda buna paralel olarak artırılması ve sonucunda iyi pazarlanmasıyla daha iyi şartlarda, daha yüksek fiyatlarla satabileceğimiz süt ürünlerine ulaşabilmek, böylelikle katma değerimizi artırabilmek. Tabi bunun için yapılması gereken birçok şey var” dedi.

Vali Öksüz, “Bunları sizinle birlikte tartışalım, sizlerin görüş ve önerilerinizi alalım ve mümkünse bir yol haritası belirleyip ona göre çalışmalarımızı sürdürelim. Amacımız siz kazanın, ilimiz kazansın, sonucunda kalkınmamızı, gelişmemizi daha üst noktalara taşıyalım. Başka bir amacımız yok. Bu amaçla hem sektörde olan sizler hem işin destek tarafında olan kurum ve kuruluşları hepimiz el birliğiyle beraber bir çalışma yapmamız gerekiyor. Eğer bu beraber çalışmayı yapabilirsek sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Öksüz, “Mevcut süt üretimimiz, mevcut kaşar üretimimiz, mevcut diğer peynir üretimimizi mevcut haliyle kabul edip bu haliyle devam edebiliyorsak sorun yoktur. Ama bana göre aslında çok fazla sorun var. Çünkü elimizde çok önemli bir değer var, bunu daha fazla nasıl iyi değerlendirebiliriz, elimizdeki süt ürünlerini nasıl daha yüksek fiyata satabiliriz, katma değeri nasıl artırabiliriz diye bence alternatif şeyler aramalıyız. Alternatif yollar, alternatif yöntemler bunun bir standartlaştırma boyutu var, marketing dediğimiz pazarlama boyutu var, kooperatifleşme dediğimiz bir araya gelme boyutu var. Bunun destek boyutu var. Dolayısıyla bunları hep birlikte tartışmamız ve bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Artık istiyorum ki burada büyük bir onurla, büyük bir mutlulukla görev yapan Vali olarak söylüyorum ki artık eskisi gibi yürümeyelim. Ürettiğimiz ürünler daha yüksek fiyatlara satan ulusal pazarda olduğu gibi uluslararası pazarlarda aranan, istenilen bir ürün haline gelsin. Yoksa sizler üretici olarak üretiminizi yapıyorsunuz, bunu sürdürüyorsunuz. Belli bir geliriniz var, belli bir kazancınız var bunu yeterli görebilirsiniz. Ama biz ülkemiz için, ülkemizin kalkınması için ve ilimizin daha fazla gelişmesi için bunu yeterli göremeyiz. Kıymetli bir ürünümüz var, daha iyi şartlarda değerlendirelim. Bütün amacımız budur. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün verilerine göre; bunun 200 bin tonunu Kars ilimizde işliyoruz. 380 bin ton yok. Nerede işleniyor bilmiyoruz. Tabi ki üreten çiftçilerimiz, hayvancılık yapan işletmelerimiz, ailelerimiz kendi ihtiyaçları için bir kısmını bunu kullanıyor ama bunun dışındaki diğer üretimimiz şuanda yok. Dolayısıyla onu da herhalde sistemin içine sokmamız lazım. 12 bin ton kaşar üretiyoruz, yeter mi? yetmez. Dolayısıyla bir pazar oluşturmamız lazım. Ama bu pazarı oluşturmamız için de bir takım ön şartlar gerekiyor. Hiçbir şeyden ümidimizi kesmeyelim. ‘Bu böyle gelmiş böyle gitsin’ demeyelim diye düşünüyorum. Artık bu böyle gitmesin. Daha yüksek standartlarda ürün üretmek istiyoruz. Coğrafi İşaret alan bir kaşar peynirimiz var. O Coğrafi İşareti kullanamıyoruz” şeklinde konuştu.

ToplantıVali Öksüz’ün konuşmasının ardından slayt gösterisive katılımıcıların sorularının cevaplarının verilmesiyle son buldu.