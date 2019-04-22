Kars’ta patlamamış obüs mermisi bulundu Kars’ta jandarma tarafından patlamamış obüs mermisi bulundu.

Kars’ta jandarma tarafından patlamamış obüs mermisi bulundu. Obüs mermisi yapılan incelemenin ardından imha edildi.

Kars’ta jandarma ekiplerince arazide patlamamış mühimmat bulundu. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma yaptığı incelemede patlayıcı madde mühimmatının 155 mm’lik obüs mermisi olduğunu tespit etti.

Jandarma, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra olay yerine Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerini çağırdı. PAMİT ekiplerince yapılan incelemenin ardından obüs mermisi kontrollü şekilde imha edildi.

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