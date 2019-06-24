Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve FaaliyetPlanı” toplantısı Kars’ta, “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve FaaliyetPlanı” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars’ta, “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve FaaliyetPlanı” bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Saloğu’nda Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, Başkanlığı’nda, İl Sağlık Müdürlüğü’nce düzenlenen “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve FaaliyetPlanı” bilgilendirme toplantısına kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda Pandeminin ‘salgın’ toplumdaki etkisini azaltmak, süresini kısaltmak ve etkilenenlerin en az zarar görmesini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının "Pandemik İnfluenza (Küresel Grip Salgını) Ulusal Hazırlık Planı" kapsamında katılımcılar bilgilendirildi. Toplantı, sonunda katılımcılarının sorularına da cevap verildi.

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