Kars’ta oy kullanma işlemleri başladı
Kars’ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.31 Mart 2019 Pazar 09:00
Kars’ta sabah erken saatlerde oy kullanmak için vatandaşlar oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.
Kars’ta oy kullanma işlemleri saat 07.00’de başladı. Soğuk hava sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa Sanat Lisesi’nlen vatandaşlar,oylarını kullanmaya başladı.
Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 52 bin 856 seçmen, 167 sandıkta oyunu kullanacak. Kars’ta oy kullanma işlemleri 16.00’da sona erecek.
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