Kars’ta, “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi”nin tanıtımı yapıldı

Kars’ta, “Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi”nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce projenin tanıtım sunumu yapılmasının ardından başlayan toplantıda, Vali Öksüz, proje ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Öksüz, Türkiye’nin dünyanın en pahalı, en değerli toprakları olduğunu, Anadolu’nun Kafkaslara açılan kapısı Serhat Şehir Gazi Kars’ın da gerek konumu gerekse tarihi ve kültürel potansiyeliyle bu ülkenin en değerli parçası olduğunu belirtti.

Kars’ın özellikle son dönemde her geçen gün artan misafirleri ile tarihin derinliklerinden gelen zenginliklerini, kültürünü tanıtma imkanına kavuştuğunu, misafirperverliğini gösterme fırsatı bulduğuna dikkat çeken Vali Öksüz, bu kadim şehrin tarihinin ve kültürünün tanıtılmasında herkese düşen sorumluluklar bulunduğunu, dayanışma içerisinde, birlik-beraberlik içerisinde Kars’ın kalkınacağını, gelişeceğini, hak ettiği yere geleceğini ve bundan da herkesin kazançlı çıkacağını söyledi.

Vali Öksüz, “Bunun sonucunda işletmeler, çalışanlar ve bölge halkının ulaşacağı hizmet kalitesi yükselecektir. Biz bu projeyle eğitim yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Konaklama yerleri, lokantalar, kafeler, pastane gibi işletmelere eğitim desteği sağlamayı ve bu vesileyle sektörde önder olabilecek ve örnek olabilecek işletmeler olmasını hedefliyoruz. Amacımız mevcut standartların yükseltmek ve bu standartları koruyarak rekabeti de arttırarak işletmelerin kalitesini yükseltmektir” dedi.

Vali Türker Öksüz, “Bu proje, şehrimizin imajını ve şehirdeki işletmelerin imajını daha yukarılara taşımak için ortaya koyduğumuz bir projedir. İlimizde gıda mevzuatında belirtilmiş olan asgari şartları taşıyan gıda işletmelerinin, tüketici odaklı kaliteli hizmet ve sunum yapmalarını teşvik etmeyi amaçlayan bir eğitim ve bilinçlendirme projesidir. Proje ile ilimiz genelinde faaliyet gösteren işletmeler için daha iyi hizmet sunma konusunda rekabet ortamı oluşacak, tüm işletmeler proje standardını yakalamak için gayret göstereceklerdir. Tüm bunların sonucunda işletmeler, çalışanlar ve bölge halkının ulaşacağı hizmet kalitesi yükselecek, yapılan tanıtımlarla hem sektör hem de bölgedeki yatırım ve turizm hareketliliği artacaktır. Proje kapsamında ödüle layık görülen işletmelere beyaz bayrak, o işletmenin üst sınıf bir işletme olduğunu gösteren Valilik beratı ve kırlangıç verilecek.. Yaptığımız işleri, sunduğumuz hizmetleri en kaliteli şekilde yerine getirmek, işyeri veya konut gibi özel mekanlarımızı ve çevresini görsel olarak şehrimize yakışır, en güzel şekilde planlayıp inşa etmek, var olanların bakım onarım ve tadilatını gerçekleştirmek, ilimize değer katmaya yönelik ilk adımları teşkil edecektir. Bu doğrultuda özellikle ilimizdeki hizmet sektörünün siz değerli temsilcilerinin bu sorumluluğa destek vermesini beklemekteyiz. Bu kapsamda projeye katılmak isteyen işletmeler Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunacaklar. Yapılan başvurular, Valiliğimizce yetkilendirilen proje yürütme birimi tarafından gerekli izleme ve denetimler yapılarak, ödül almaya uygun görülenler proje komisyonuna sunulacak. Proje komisyonu uygun gördüğü takdirde proje ödülünün işletmeye verilmesini karara bağlayacaktır” diye konuştu.

Vali Öksüz, “Yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla, uygulamaya konulan projelerle ilimizin çehresi her geçen gün değişiyor. Bu değişime esnaflarımızın; "şehrime değer katmak için ben de varım" diyeceklerine inanıyorum. Bizim amacımız teşvik etmek. Siz değerli esnaflarımızın karınca kararınca yapacakları her katkı değer teşkil edecektir. Kadim şehir Kars’ımızda, esnafımızın gelişmesine olumlu katkılar sağlayacağına, devlet-vatandaş iletişim ve işbirliğini pekiştireceğine inandığımız bu projemize göstereceğinize inandığım duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Öksüz, toplantıya katılanların istek ve taleplerini dinledi. Öksüz, katılımcıların sorularını tek tek cevapladı.

Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi tanıtım toplantısına; Vali Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, ilgili STK Temsilcileri ile hizmet ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri katıldı.