Kars'ta okullar tatil edildi

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 09:03
Kars'ta okullar tatil edildi

Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Günün Özeti

  1. kar tatili
  2. okullara kar tatili

Günün Özeti

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