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Kars’ta “Öğrenme Şenlikleri” sergisinin açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, toplumda öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, farkındalığı arttırmak ve öğrenmeye erişimi sağlamak amacıyla düzenlenen Öğrenme Şenliklerinin açılışı yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Kars’ta “Öğrenme Şenlikleri” sergisinin açılışı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, toplumda öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak, farkındalığı arttırmak ve öğrenmeye erişimi sağlamak amacıyla düzenlenen Öğrenme Şenliklerinin açılışı yapıldı.


2018-2019 eğitim öğretim yılı içinde okullarda öğrencilerin alanları ile ilgili yaptıkları çalışmaların sergilendiği "Öğrenme Şenliği"nin açılışını Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve davetliler yaptı.


Kent Meydanı’nda açılan sergi de Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler Kafkas ekibinin göstersi ile karşılandı.Ardından satandları gezen Vali Öksüz, stantlarda yer alan ürünler hakkında kurs öğretmenlerinden bilgiler aldı. Öksüz ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı. Sergi iki gün açık kalacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
  1. sergi
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