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Kars'ta minibüs devrildi: 7 yaralı

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:17
Kars'ta minibüs devrildi: 7 yaralı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesinden Armutlu köyüne giden Zeki Ateş idaresindeki 36 AAD 529 plakalı minibüs Karapınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan Hanım ve Sinem Ateş, Azad Yıldırım, Erkan Yılmaz, Nejdet Bulut ile Vasim Kaya yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:17
  1. 7 Yaralı
  2. Kars
  3. trafik kazası

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