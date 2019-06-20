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Kars’ta mevlit yemeğinden 36kişi zehirlendi

Kars’ta mevlitte dağıtılan yemek nedeniyle 15’i çocuk 36 kişi hastanelik oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 23:56
Kars’ta mevlit yemeğinden 36kişi zehirlendi

Kars’ta mevlitte dağıtılan yemek nedeniyle 15’i çocuk 36 kişi hastanelik oldu.



Yenişehir Mahallesi’nde bir evde mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte tavuk, sarma, pilav, tatlı ve ayran misafirlere ikram edildi. Yenilen yemeğin ardından bir süre sonra kusma, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesi 15 çocuk, 19 yetişkin, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ise 2 yetişkin olmak üzere toplam 36 kişi başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan 36 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin, hastanede tedavisi süren hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada hastanelerine zehirlenme şüphesiyle 36 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Zehirlenen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade edenŞahin, “Bugün öğlen saatlerinde Kars Yenişehir Mahallesi’nde mevlit yemeğinde tavuklu pilav yenildikten sonra çoğu ayaktan olmak üzere, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetlerle hastanemize toplam 36 kişi başvuru yaptı. Bunların 15’i çocuk, 21’i erişkin hasta. Şuan genel durumları iyi. Herhangi yatış endikasyonları olan gözükmüyor. Sağ olsun arkadaşlar, başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımız olaya müdahale etmiştir, şuan takipleri yapılacak gerekli olan hastalarımızdan tetkikler alınacak ve takibinde sıkıntısı olmadığı görüldüğü taktirde taburcuları planlanıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:56
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