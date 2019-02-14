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Kars’ta metruk binalar yıkılacak

Kars Valisi Türker Öksüz Kars il merkezi ve ilçelerinde bulunan yıkılması mümkün olan metruk binaların yıkılması için düğmeye bastı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
Kars’ta metruk binalar yıkılacak

Kars Valisi Türker Öksüz Kars il merkezi ve ilçelerinde bulunan yıkılması mümkün olan metruk binaların yıkılması için düğmeye bastı.


Vatandaşlar tarafından da sok sık gündeme getirilen ve metruk binaların bir kısmı yıkılacak, bir kısmınında tadilatı yapılacak.


Kars’ta özellikle sahipleri tarafından boşaltılan ve kapısına kilit vurulan tarihi binaların turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Türker Öksüz,“Metruk binalar kötü alışkanlıkların yayıldığı mekanlar olarak hepimizin karşısına çıkıyor. Gerek il merkezinde gerek ilçelerimizde metruk binalarımızın mutlaka kontrol altına alınması, yıkılması gerekenlerin yıkılması, yıkılması mümkün olmayanların mutlaka giriş ve çıkış önleyici tedbirlerin alınması çok büyük önem taşıyor” dedi.


Her kurumun bu konuda üzerine düşen görevi ivedi bir şekilde getirmesi isteyen Vali Öksüz, “Biz bu binaları yıkmazsak uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlıklara kaynaklık etmeye devam edecek. Onun için önümüzdeki ay içerisinde bu konuda daha fazla sonuç almayı, metruk binaların yıkımını hızlandırmayı planlıyoruz. Bütün belediyelerimiz, özel idaremiz, kaymakamlıklarımız hepsine sesleniyorum; metruk binalarla ilgili sıkıntıyı ilimiz gündeminden bir an önce çıkarmak zorundayız” diye konuştu.


Vali Öksüz, uyuşturucuyla mücadelede sportif ve kültürel faaliyetlerin önemine değinerek, gençlerin boş zamanlarını geçirebilmesi için çeşitli aktivitelerin planlanmasının da önem taşıdığını ve bu yıl içerisinde bunlara da devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Öte yandan önceleri Tapu Kadastro Müdürlüğü olarak kullanılan bina ile kentin bir çok bölgesinde bulunan devlete ait olan metruk binaların yıkımı öncelikle yapılacak.


Daha sonra sahipleri tarafından terk edilen binaların sahipleriyle görüşülerek yıkımı veya tarihi değeri varsa tadilatları yapılarak binaların yeniden Kars’a kazandırılması düşünülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:00
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