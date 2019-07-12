Kars’ta Kütüphaneciler bir araya geldi

Kars il ve ilçe Kütüphane sorumluları Kars İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay Başkanlığı’nda bir araya geldi.

Kütüphaneler tarafından vatandaşlara verilen hizmetler ve verilen hizmetlerin daha iyi olabilmesi adına yapılan istişare toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, “Kütüphanecilerin birbirleriyle tanışmasını ve kütüphanelerimizin sorunlarını ve taleplerini almak için bir araya geldik” dedi.

Doğanay, Kütüphane Sorumlularına Kütüphanelerin sadece kitap okuma yeri değil, İl ve İlçelerde her türlü faaliyetlerin yapılabildiği ve Kütüphaneleri birer eğitim laboratuvarları gibi kullanmaları konusunda da talimat verdi. Kütüphane Sorumlularına Atatürk Çocuk Kütüphanesini de örnek gösteren Doğanay, burada yapılan faaliyetleri kendi Kütüphanelerinde de uygulamalarını istedi.

Toplantıda Kütüphane Sorumluları tek tek kendilerini diğer Sorumlulara tanıttıktan sonra mevcut Kütüphaneleri hakkında brifing verdi.