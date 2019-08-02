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Kars’ta kurbanlık çok alan yok

Kars’ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
Kars’ta kurbanlık çok alan yok

Kars’ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlıklar pazara indi. Kurbanlık hayvanın çok olduğu kentte alıcı yok.


Kars Hayvan Pazarı’nda alıcılarını bekleyen kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla daha düşük olmasına rağmen vatandaşlardan ilgi görmüyor. Kars-Ardahan Karayolu Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan Hayvan Pazarı’na ilçelerden kurbanlıklar getirilmeye başladı. Pazardaki yerlerini alan üreticiler kurban satışlarından memnun değil. Üreticiler, pazara getirdikleri hayvanlarını satmadan geri götürüyor.



“Kurbanlıklar ucuz, ama alıcı yok”


Geçen yıla oranla fiyatların ucuz olduğunu ifade eden Menduh Demir, “Kurbanlıklar geçen yıla oranla ucuz ama alıcı yok. Bu sene satış yok. İnek canlı kilo 11 lira, yüzde 8 fireli, erkek malda 18-19 lira yüzde 8 fireli, şu anda sadece inek satılıyor, başka bir şey yok. Bayrama 1 hafta kaldı. Olacaksa şimdi olur. Bu sene alım gücü az. Geçen yıla göre, yem pahalı, saman pahalı, adam zarar ediyor. Neden yapsın ki bu işi?” dedi.



“Her yıl dünya kadar alıcı geliyordu. Bu yıl hiç kimse gelmiyor”


Arpaçay’dan hayvanlarını Kars’a satmak için getirdiğini belirten Latif Özsoy, “Geçen yıl geçen yıl kilo 11,5, 13 liraya gidiyordu. Bu yıl 11 lira, 10 lira, kurbanlık hayvanlar çok normal bir fiyata gidiyor. Eskiye göre daha düşük bir fiyata gidiyor. Hayvan var. Yeterince, fazlasıyla var. Hayvancılık bölgesi, hayvan bitmez bu bölgede, sürekli geliyor. Üretim yeri, hayvan var. Hayvan sıkıntısı yok. Ama hayvan piyasası bu yıl çok sıkıntılı, üretici olsun, tüketici olsun, alıcı gelmiyor. Her yıl dünya kadar alıcı geliyordu. Bu yıl hiç kimse gelmiyor. Her yıl bu zaman en az günde 20 tır, 30 tır hayvan yükleniyordu. Şu an inekler alınıyor. Başka yok. Çok ölü, burada hayvancılık yapan insanlar tamamen tükenmiş. Genel olarak öyle, alan satan da öyle, iş yok, güç yok, çok sıkıntılı” diye konuştu.


Öte yandan Kars Hayvan Pazarı’na sabah erken saatlerde getirilen kurbanlıklar, satış olmadığı için tekrar geriye götürüldü. Normalde sabah 07.00’de başlayan ve saat 10.00’da kapanan Hayvan Pazarı alış-veriş olmadığından saat 09.00’da kapandı.


Küçükbaş hayvanların bin liradan satışı sunulduğu, büyükbaş hayvanların fiyatlarının 7 ile 12 bin lira arasında değiştiği Kars’ta üreticiler, Kurban Bayramı’na 1-2 gün kala işlerinin daha iyi olacağını düşünüyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:34
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