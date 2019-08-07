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Kars’ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

Kars’ta köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
Kars’ta köy yolları sıcak asfalt oluyor

Kars’ta köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor. Köy yollarında yürütülen asfalt çalışmalarını Vali Öksüz, yerinde görerek bilgi aldı.


Kars Valiliği İl Özel İdaresi’nce köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor. Susuz’a bağlı İncesu ve Aynalı köyü arasında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını Vali Türker Öksüz, yerinde görerek Özel İdare Genel Sekteri Zafer Yiğit ve Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Tekcan ile Osman Cengiz’den bilgi aldı.


Bir süre yürütülen çalışmaları izleyen Vali Türker Öksüz, ilgili firma yetkilisinden yol çalışmasının kısa sürede bitirilmesini istedi. Vali Türker Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Aynalı Köyü’nden ayrıldı.


Öte yandan Kars İl Özel İdaresi’nce kent genelinde birçok köy yolunda çalışma yapılıyor. Sıcak asfalt, menfez, yol genişletme, köy içi kilit parke taş çalışmalarını aynı aradan yürüten İl İdaresi köylülerinde yüzünü güldürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
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