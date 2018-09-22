Sedanur bulundu mu? Kars’ta kayıp olan Sedanur’la ilgili son dakika gelişmesi

Kars’ın Kağızman ilçesinde kayıp olan 9 yaşındaki Sedanur’la ilgili sondakika gelişmesi yaşandı. Sedanur’un cansız bedenine ulaşıldı.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Sedanur Güzel, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. En son evlerinin önünde görülen Sedanur'dan haber alamayan aile, köylülerle birlikte kızlarını aramıştı. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber olmuşi Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlatmıştı. Ancak Sedanur'dan bu sabah acı haber geldi. 9 yaşındaki Sedanur'un cesedi Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.