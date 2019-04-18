Kars’ta kan bağışına sağlıkçılardan yoğun ilgi

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, kan bağışı konusunda farkındalığı artırmak, düzenli kan bağışına dikkat çekmek ve Kızılay’ın kan ihtiyacına destek olmak amacıyla Kars Kızılay Kan Merkeziyle birlikte kan bağış kampanyası düzenledi.

Atatürk Caddesi’nde bulunan Kızılay Kan Merkezi’nde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına Kars İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Zakir Lazoğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecilerinin yanı sıra sağlık çalışanları yoğun ilgi göstererek destek verdi.

Kars İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Zakir Lazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışlanan her bir ünite kanın 3 kişiye hayat verdiğini belirtti.

Herkesi kan vermeye davet eden Lazoğlu Kızılay’ ın başlatmış olduğu bağış kampanyasına Kars İl Sağlık Müdürlüğü personeli olarak destek olmak için burada bulundukları söyledi.

Türkiye’ de her yıl 2 milyon kana ihtiyaç duyulduğunu vebu ihtiyacın genelde hasta yakınları tarafından olay anında temin edildiğini belirten Lazoğlu, “Budurumun yetersiz geldiğini ve bunun içinde belirliaralıklarlaKızılay tarafından kan bağışı kampanyaları düzenleniyor.Kan vermek ciddi oranda kalp krizlerini azaltıyor. Her kan bağışı yapıldığında kemik iliği tarafından üretilengenç kan hücrelerinin kana ve ya vücuda geçiyor” dedi.

Zakir Lazoğlu Kars İl Sağlık Müdürlüğü personeli olarak “Bir Kan Üç Can” kampanyasına tam destek verdiklerini sözlerine ekledi.