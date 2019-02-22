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Kars’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim semineri verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ileKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)kapsamında 81 ilde ortak olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri Kars’ta’da gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:05
Kars’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim semineri verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ileKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)kapsamında 81 ilde ortak olarak gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri Kars’ta’da gerçekleştirildi.


Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda verilen seminerde, Kadına Yönelik Şiddetin ülkemizde ve dünyadaki durumundan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Bakanlığın izlemiş olduğu politikalardan ve yapılan uluslararası antlaşmalardan, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin çalışma esasları ile Kadın Konukevi hizmetlerinden bahseden sunuma yer verildi.


Konu ile ilgili eğitim seminerleri tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarda yıl içerisinde gerçekleştirilmeye devam edilecek.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:05
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