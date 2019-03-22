Kars’ta kaçak avcılara darbe

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars ŞubeMüdürlüğü ekipleri,yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak avcı hakkında yasal işlem yapılırken, 13 av tüfeğine el kondu.

Tüm Türkiye’de oluğu gibi Kars’ta 3 Mart 2019 tarihi itibariyle başlayan av yasağı sonrasında DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Kars genelinde kontrollerini sürdüren DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 av döneminde yasa dışı avlananlar ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde çok sayıda kaçak avcıya işlem yapan ekipler, toplam 13 av tüfeğine de el koydu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılar tarafından kurulan tuzakları da etkisiz hale getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğiöğrenildi.