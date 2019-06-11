0553 313 94 23

Kars’ta kaba ölüm hızı yüzde 4,9 oldu

Türkiye’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 olurken, Kars’ta kaba ölüm hızı TUİK’in verilerine göre yüzde 4,9 oldu.

11 Haziran 2019 Salı 11:28
Kars’ta kaba ölüm hızı yüzde 4,9 oldu

Türkiye’de 2018 yılında ölen kişi sayısı 426 bin 106 olurken, Kars’ta kaba ölüm hızı TUİK’in verilerine göre yüzde 4,9 oldu.


Ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde54,6’sını erkekler, yüzde 45,4’ünü kadınlar oluşturdu.


TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde ise kaba ölüm hızları,Ağrı’da yüzde 3,4, Kars’ta kaba 4,9, Iğdır’da yüzde4,0 veArdahan’da kaba ölüm hızı yüzde 7,7 olarak açıklandı.


Kaba ölüm hızı binde 5,2 oldu


Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.


Bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu


Bebek ölüm sayısı, 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü.


Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu


Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Denizler çöplük değil bakıp ilham bulmak içindir”
    1. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    2. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    3. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    4. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    5. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    6. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    7. Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik..
    8. Kütahya’da yörükler şenliği düzenlendi
    9. Doların yönü aşağı döndü
    10. YKS’ye katılacak engelli adaylara..
    11. Elektrikli araç üretimi için..
    12. EPDK’dan zam iddialarına yalanlama
    13. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı..
    14. İran'daki çekirge istilasında "yeni..
    15. Karşıyakalı ‘masterler’ sahaya iniyor
    16. Kaşlarınızı gürleştirmek için bu..
    17. Moldova’daki siyasi kriz
    18. Yavru karacalar, fındık bahçesinde..
    19. Başakşehir’de Okan Buruk resmi..
    20. Pazar yerinde iki çift birbirine girdi
    21. EGİAD Danışma Kurulu’nun yeni başkanı..
    22. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    23. NISSAN Türkiye’de bayrak değişimi
    24. Paralimpik okçular dünya ikincisi oldu
    25. Buzdolabını tamir etmek isteyen genç..
    26. Vodafone Türkiye’den milli maç sonrası..
    27. CHP’li Geçer, sokak hayvanlarının dili..
    28. Köprülü Mahallesi kentsel dönüşüm..
    29. Yine Gâvurluk, Yine Sözcü!... Yılmaz..
    30. Anadolu Otoyolu'nda otomobil refüje..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...