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Kars’ta Jandarmanın 9 günlük tatil uygulamaları

Kars’ta 9 günlük bayram tatilinde jandarma bölgesinde toplam 78 olay meydana gelirken, jandarma sorumluluk alanında meydana gelen 14 trafik kazasında ise 28 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 12:27
Kars’ta Jandarmanın 9 günlük tatil uygulamaları

Kars’ta 9 günlük bayram tatilinde jandarma bölgesinde toplam 78 olay meydana gelirken, jandarma sorumluluk alanında meydana gelen 14 trafik kazasında ise 28 kişi yaralandı.


Konuyla ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “01-09 Haziran 2019 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 56 asayiş, 14 trafik, 6 kaçakçılık, 2 terör olmak üzere toplam 78 olay meydana geldi. Meydana gelen 14 trafik kazasında toplam 28 şahıs yaralandı” denildi.


Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan denetim ve kontrollerde 31 bin 903 kişi sorgulanırken, arama kaydı bulunan 53 kişi ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Uygulamalarda 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 99 adet fişek, 420 paket bandrolsüz sigara, 19 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ve 47 adet hayvan kulak küpesi ele geçirildi.


AyrıcaJandarma Trafik Timlerince de yapılan trafik denetimlerinde 8 bin 779 araç kontrol edilirken, 18 araç trafikten men edildi ve 135 araç sürücüsüne toplam 31 bin 381 TL para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:27
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