Kars’ta“İstihdam Seferberliği-2019” başlatıldı

Kars’ta, “Burası Kars, Burada İş Var” Sloganıyla “İstihdam Seferberliği-2019” başlatıldı.

Valisi Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda bir otelde düzenlenen toplantıda, İstihdam Seferberliği-2019 hakkında işverenler bilgilendirildi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yusuf Bulut, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Acay tarafından İstihdam Seferberliği-2019 ile ilgili işverenlere bilgilendirme yapıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Türker Öksüz, işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu ve bunu çözmek için ülkemizde olduğu gibi Kars’ta da çalışmalar yapılmasının gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 gibi hedefleri olduğunu, bunun amacının ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak ve bunu gerçekleştirmek için de istihdam politikamızın da buna uygun dizayn etmek olduğunuvurgulayan Öksüz, "Ekonomik ve sosyal konulardaki bir takım gelişmeler, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi ve dolayısıyla ilimizi de ciddi şekilde etkiliyor. İşgücü piyasaları da bundan etkileniyor. Kamu ve özel sektör güçlü bir sinerji oluşturabilirse, işbirliği imkanlarını artırabilirse bunun meyvelerini alabiliriz. Hem istihdam konusunda hem de diğer ekonomik konularda güçlü adımlar atabiliriz” dedi.

İşsizliği asgari düzeye indirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganı ile İstihdam Seferberliği-2019 çalışması başlatıldığına dikkat çeken Öksüz, “Biz de bu sloganı “Burası Kars Burada İş Var” olarak ilimize uyarladık. Burada herkese iş var. Çalışmak isteyenlere iş imkanı, istihdam oluşturmak için bütün imkânlar mevcuttur. Bu seferberlikle çok ciddi ve önemli teşvikler veriliyor. Bunlar içinde; ücret, vergi, prim, kısa çalışma ödeneği ve asgari ücret destekleri var. Bunlar işverenlerimiz için önemli teşvikler. Yapmamız gereken bundan sonra ilave istihdam oluşturmak. Saygıdeğer işverenlerimizin bu teşviklerden yararlanarak ilimizdeki istihdamı artırmalarını bekliyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız sizlere yardım etmeye, katkıda bulunmaya hazırdır. Bu kurumlarımız tarafından gerekli eğitim programları düzenlenerek sizlere yardımcı olunacak. İnşallah bu seferberlikte il olarak ön plana çıkan, ön sıralarda olan bir oluruz. Kars’a da bu yakışır. İnşallah bu kampanyamızın başarılı olmasını temenni ediyorum. Tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından sona erdi.