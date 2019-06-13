Kars’ta İnfaz Hakimliği değerlendirme toplantısı yapıldı

Kars’ta Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce İnfaz Hakimliği Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Ceza Hakimliği Değerlendirme Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Camgöz, “İnfaz Hukuku mahkemeler tarafından verilen hükümlerin hem işledikleri suçun karşılığı olan ceza tedbirlerini çekmeleri, hem de rehabilite edilerek topluma karşı anormal bir davranış olan suçu bir daha işlememeleri açısından bir yere sahiptir. Ceza İnfaz Kurumlarının koşulları ve infaz sistemi bir ülkenin medeniyet ölçülerinden biridir. Son yıllarda Ceza İnfaz Kurumlarımızda yapılan rehabilitasyona yönelik faaliyetler her bir ceza infaz kurumunu adeta bir fabrikaya çevirmiş, hüküm ve tutuklular hem meslek ve sanat öğrenmişler. Hem de cezalarını çekerek rehabilite edilip topluma yararlı bireyler olma yönünde önemi mesafe kat etmişlerdir. Bu anlamda ülkemiz infaz sistemi başarılı örneklerden biridir. Bu faaliyetlerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, “Bilindiği üzere cezaevi güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararları yerine getirmesi için esasları gösteren infaz kurumunun temel amacı 5275 Sayılı Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 3’üncü maddesinde genel ve özel önlemeyi sağlamak bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek. Toplumu suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek. Üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak şeklinde tarif edilmiştir. Gerçekten de suç işleyen kişinin cezalandırma yöntemiyle toplum bakımından zararsız hale getirilmesi, suçlunun suçlarını ıslah etmek suretiyle bir daha suç işlemesine engel olunması, suçlunun yeniden sosyalleştirilmesi, diğer bir deyişle topluma tekrar kazandırılması modern infaz hukukunun en önemli gerekçelerinden bir tanesidir” diye konuştu.

Toplantıya Kars Valisi Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Camgöz, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya,HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Adalet Komisyon Başkanı Soner Fevzi Vurur,İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Artvin İl ve İlçelerinde görev yapan İnfaz Hakim ve Cumhuriyet Savcıları katıldı.