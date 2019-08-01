Kars’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Kurban Bayramı tedbirleri

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kurban bayramını huzur ve düzen içerisinde geçirebilmesi amacıyla çalışmalar hızla devam ediyor. 5 Temmuz 2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" kapsamında, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından Kars’ta kurban kesim ve satış yerleri oluşturuldu.

Vatandaşlar, kurbanlık seçimlerini, komisyon tarafından belirlenen ve ilan edilen satış noktalarından yapabilirler. Aynı zamanda vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de görüntü ve çevre kirliliği yaratmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri bakımından kurbanlık kesim yeri olarak belirlenen yerlerden birinde kesim yapmaları da önem arz ediyor.

Bu alanların gerekli kontrol ve denetimleri veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. Vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmelerini sağlamak üzere Kurban Bayramı süresince Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevli nöbetçi ekipleri kontrol ve denetimlere devam edecek.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bayram öncesi gıda kontrol ve denetimleri ile hayvan satış yerlerinin denetimleri, görevli veteriner hekimler tarafından aralıksız olarak sürdürülecek.

İl ve ilçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş yanlarında pasaportları bulunmayan büyükbaş hayvanlar ile nakil belgesi bulunmayan koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık hayvanlar için sevk raporları düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET ve KKKS (Koyun Keçi Kayıt Sistemi) veri tabanından mutlaka kontrol edilerek hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğine bakılacak.

Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Bayramı süresince ve sonrasında Vatandaşlar, gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirebilecekler.

Kurbanlık hayvan kesiminden önce Veteriner Sağlık Raporu veya Nakil Belgesinin bulunması gerekmekte. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin, büyükbaşların ise ayrıca hayvan pasaportunun bulunması gerekmekte. Çok zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu veya memesi kesilmiş olmamalı.

Hayvanın gebe veya yeni doğum yapmış olmaması gerekir. Yüksek ateşi olan, çok genç (büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük ve kapak atmamış) hayvanların satın alınmaması gerekmektedir. Sağlık yönünden belirgin belirtiler gösteren (öksürük, nefes darlığı, salya ve burun akıntısı, kötü kokulu ishal gibi) hayvanların da kurbanlık olarak alınmaması gerekmektedir. Dişi hayvanların gebe olma ihtimalleri düşünülerek kurbanlık olarak erkek hayvanların tercih edilmesi gerekmekte.

“Kurbanlık hayvan kesimi sırasında şunlara dikkat edilmeli”

Alınan kurbanlık hayvanların, ruhsatlı olarak faaliyet gösteren mezbahanelerde veya kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinde kesilmesi, kesim esnasında ehil kasapların seçilmesi, hayvana eziyet etmeden ve acı çektirmeden kesim işlemlerinin yapılması gerekmekte. Kesim işleminden sonra kanın iyice akıtılması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ette mikroorganizmalar kolayca üreyerek, etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Kesilen kurbanların iç organları parçalanmadan ve en seri şekilde çıkarılmalıdır. Deri yüzülürken veya tulum çıkartma yapılırken deriye zarar verilmemeli.

“Kurbanlık hayvan kesiminden sonra dikkat edilmesi gereken konular”

Etler, kesimden hemen sonra tüketilmemeli, 12 saat soğuk bir ortamda olgunlaştırıldıktan sonra tüketilmesi ete lezzet, aroma sağlayacak. Kesim sonucu oluşan atıkların ise mutlaka gömülmek suretiyle imha edilmesi, kedi köpek gibi hayvanlara yedirilmemesi gerekmektedir. Ayrıca kesim esnasında etin yenilmesinde şüphe duyulduğu durumlarda kurban hizmetleri komisyonu tarafından kurban kesim yerlerinde görevlendirilen veteriner hekimlerimize müracaat edilerek etlerin muayenesinin yaptırılması gerekmekte. Vatandaşlarımızın hayvan sağlığı, sevk ve kayıt işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla İl ve İlçe müdürlüklerimizde kurban bayramı süresince nöbetçi veteriner hekim görevlendirilmiş olup, ihtiyaç duyulduğu takdirde veteriner hekimlerimize ulaşılması mümkün olacaktır. Gübre, kan ve yenmeyen iç organlar gibi atıklarla çevre kirletilmemeli, atıklar mümkünse derin çukurlara gömülmeli yada sızdırmaz torbalarda genel çöp toplama mahallerine bırakılmalı.