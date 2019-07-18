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Kars’ta huzur uygulaması

Kars’ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
Kars’ta huzur uygulaması

Kars’ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor. 314 ekip, bin 13 polisin katımlıyla yapılan uygulamalara vatandaşlarda destek veriyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla; merkez ve ilçeler de 314 ekip vebin 13 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 6 bin 710 kişi sorgulandı. 5 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.


Uygulamada, 290 umuma açık işyeri kontrol edilirken,bin 552 araç kontrol edildi. 69 araca toplam 42 bin 645 TL ceza kesildi.


Kars’ta yapılan uygulamalara vatandaşlardan destek veriyor. Özellikle il merkezinde yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar,uygulamaların devam etmesini istedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:08
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