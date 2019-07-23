Kars’ta HDP’li eski başkan "terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı Kars’ta, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Akyaka eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı.

Kars’ta, Hakların Demokratik Partisi (HDP) Akyaka eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Akyaka’da düzenlenen operasyonda HDP eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan gözaltına alındı.

TEM ekiplerince gözaltına alınan HDP Akyaka eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen, Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.



“Oğlu Ermenistan’da 94 gün tutuklu kalmıştı”

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Akyaka HDP eski İl Başkanı Mustafa Özmen’in oğlu Ermenistan’da tutuklu kalmıştı.



Eski Ermeni vekil Kars’ta ziyaret etti

Mustafa Özmen’in oğlu U.A. Ö. geçen yıl 24 Temmuz’da 64 gün ‘sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle’ Ermeni askerler tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. U.A.Ö. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle serbest bırakılmıştı.Geçtiğimiz günlerde Kars’a gelen eski Ermeni milletvekili Aragats Akhoyan da Akyaka eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen ve oğlu U.A.Ö’yü ziyaret etmişti.

Kars’ta bu sabah 04.00 sularında TEM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP eski İl Başkanı İdris Ağbaba, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç, HDP yöneticisi Nuriye Erkmen, Tuğba Yağışlı, Oktay Tül ve HDP belediye meclis üyesi Münevver Subaşı ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı. HDP Akyaka eski İlçe Başkanı Mustafa Özmen’inde gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.