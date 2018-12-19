Kars'ta hava ulaşımına sis engeli

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.



Sis yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan Türk Hava Yollarının (THY) 7090 sefer sayılı uçuşu karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na saat 10.00'da inmesi planlanan Pegasus Havayollarının PC 2590 sefer sayılı uçuşu da sis nedeniyle gecikmeli olarak 12.25'e alındı.