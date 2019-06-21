Kars’ta hakim ve savcılar veda yemeğinde bir araya geldi

HSK Kararnamesiyle görev yeri değişen Kars Adliyesi’nde görevli 9 hakim, 6 savcı ile Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur için veda yemeği düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur ile birlikte tayinleri çıkan hakim ve savcılara veda yemeği verildi.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Nihat Bayşu Konukevi’nde düzenlenen veda yemeğine Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Soner Fevzi Vurur, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şemsettin Dereli, Kars Ardahan Bölge Barosu Başkanı İbrahim Baştimar, tayini çıkan hakim ve savcılar ile adliye personeli, avukatlar ve davetliler katıldı.

Veda yemeğinin açılış konuşmasını yapan Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şemsettin Dereli, “Tayin bizim mesleğimiz açısından kaçınılmaz bir gerçekliktir. Her bir görev yeri bir başlangıç olmakla birlikte ayrılışlar asla bir son değildir. Mesleğimize kura ile başlayıp yoğun çalıştığımız dönemlerde kararname süreçlerinde mesleğimizin en aksiyonlu dönemlerini geçiririz. Birçok defa üzülerek gittiğimiz yerlerden o yerlere veda ederken zorlanır, kimi zaman da ağlayarak veda ederiz. Bildiğiniz dostluklar, hatıralar bizimle beraber gelir, beraber mesaide bulunduğumuz arkadaşlarımızla dostluklarımız ilelebet devam eder. Hakimler ve Savcılar Kurulunun kararnamesiyle Kars Cumhuriyet Başsavcılığından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcımız Mehmet Fatih Camgöz’ün, Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan Komisyon Başkanımız Soner Fevzi Vurur’un ve diğer tayini çıkan hakim ve savcılarımızı tebrik ediyor, Kars iline, Adliyelerimize sunmuş oldukları katkıdan ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında ve yeni görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de, Kars’a sıkıntılı bir dönemde geldiklerini, geldikleri dönemde asker yargılamalarının devam ettiğini ve bazı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Camgöz,“Çok şükür bunları çözdüğümüzü zannediyoruz. Benim tavrımı, tarzımı biliyorsunuz, kırdığım arkadaşlar olabilir, onlardan helallik istiyorum. Adliye için kurumlarla diyaloglar anlamında elimden geleni yaptım. Eksiğim olduysa da affedin. Kars’ta güzel bir 2 yılı geçirdim. Kars’a tayin olduğumda babamın bir sözü vardı; “Oğlum sana Kars’ın tapusunu verseler ne yazar” derdi. Bir Erzurumlu olarak Kars’a olan önyargılarımı yendim. Karslıları seviyorum, güzel insanlar. Bir Erzurumlu olarak bunu deklere ediyorum. Niğde’ye tayin oldum ama Kars’tan gideceğim için pek mutlu değilim, 1 yıl daha Kars’ta kal deselerdi kalacaktık. 2 yıl Başsavcılık yaptım, bir Allah’ın kulundan saygısızlık görmedim, arkadaşlar verdiğim talimatları sorgusuz sualsiz yerine getirdiler, bazılarının mantığına yatmadı ama yine yaptılar, gözümüzü budaktan sakınmadık, kapıma kim geldiyse elimden ne geldiyse yaptım. Eğer bir arkadaşıma bile haksızlık ettiyse haklarını helal etsinler, ben de hepinize hakkımı helal ediyorum, teşekkür ediyorum”diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur, yine bir veda gecesinde olduklarını ama bu gecenin kendi veda gecesi olduğunu dile getirdi.

Vurur, “Bugüne geldik. Bu sefer bizlerin veda gecesi. Veda geceleri önemlidir, özeldir, zira ne kadar sevildiğinizi anlarsınız veda gecelerinden. Bu kalabalığı görünce büyük mutluluk ve onur duyduk. Kars ilinde 3 sene geçirdik, en kıdemli bizdik sanırım. Şahsımım mesleki kariyeri, eşimin mesleğe burada başlaması itibariyle bizim için Kars özel bir yer, unutamayacağımız bir yer olacak. Elbette ki hatalarımız, kusurlarımız olmuştur ancak hiçbir zaman adaletten ve iyi niyetten ayrılmadan kararlarımızı vermeye çalıştık, öyle hareket etmeye çalıştık ve yaptık da diye düşünüyorum. Meslek adına bir büyüğümün söylediği bir konu vardı; “meslek adına önemli kusurlarımdan birisi gittiğiniz zaman iyi anılmaktır” inşallah buradan gittikten sonra da iyi anılırız diye düşünüyorum. Kalemime teşekkür ediyorum, seçim kalemine teşekkür ediyorum, ayrıca komisyon kalemimize de teşekkür ediyorum. Benim sizin üzerinde bir hakkım varsa size helal ediyorum, sizin varsa helal edin inşallah. Bundan sonra malumunuz Kocaeli’ne gidiyoruz, güzergah, İstanbul’a giden oradan geçecek tabi ki, yoldan geçeni bekliyorum” şeklinde konuştu.

Ayılan konuşmaların ardından Başsavcı Camgöz’e, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Soner Fevzi Vurur’a plaket verirldi. Yemek geç saatlere kadar devam etti.