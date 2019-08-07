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Kars'ta gün batımı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:46
Kars'ta gün batımı

KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde çocukların, meraya gönderilen inek sürüsünün dönüşünü bekleyişi, renkli görüntülere sahne oldu.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde sabahın ilk ışıklarıyla meraya gönderilen inek sürüsü, akşam saatlerinde çobanlar tarafından süt sağımı için köye getiriliyor.

Köydeki çocuklar da her gün köy çıkışında inek sürüsünün yolunu gözlüyor. Çocukların gün batımına denk gelen heyecanlı bekleyişi, renkli görüntüler oluşturdu.

Köylülerden Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde köye dönen inekleri çocuklarla evlerine götürdüklerini belirtti.

İnekleri eve at sırtında götürdüklerini anlatan Kaya, "Çobanlar akşam olunca süt sağımı için inekleri köye getiriyor. Bazen ineklerin birkaçı eve gelmiyor o zaman da biz ineklerin geldiği yola gidip, onları eve getiriyoruz. İşimiz olunca da çocukları inekleri getirmeleri için gönderiyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:46
  1. gün batımı
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