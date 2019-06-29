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Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı

Kars’ta 58 ekip, 171 polisin katımlıyla "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" yaptı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
Kars’ta “göçmen” uygulaması yapıldı

Kars’ta 58 ekip, 171 polisin katımlıyla "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" yaptı.


Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Narkotik Suçlar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 58 ekip ve 171 personelin katılımı ile gerçekleştirildi.


Uygulamada, 60 umuma açık eğlence mekanı, 6İnternet Cefa&Oyun Salonu, 16 park ve bahçe, 3 cadde, 2 mahalle ve 21 sokak, 3 otogar, 16 iş yeri, 5 uygulama noktası ve 11 metruk binada yapılan aramada bin 530 şahıs ve 120 araç kontrol edildi.


Yoklama kaçağı olarak aranan 2 şahıs Askerlik şubesine teslim edilirken, Narkotik Suçlarla ilgili 4 adreste arama yapıldı. Aramalarda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadı.


Uygulamada 56 kaçak göçmen yakalanarak gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için muhafaza altına alındı. Göçmenlerin üst aramalarında toplamda 15 bin lira para ele geçirildi. Kaçak göçmenlere yönelik yakalama yapıldığı esnada polislerden kaçmak için yüksekten atlayan Afgan uyruklu 1 kişinin ise ayağı kırıldı. Afgan vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavisi yapıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada,“Toplumumuzun suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 13:53
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