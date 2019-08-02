0553 313 94 23

Kars’ta gıda denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerine devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:44
Kars’ta gıda denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerine devam ediyor.


Kurban Bayramı döneminde tüketimi artan ürünleri üreten iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde; et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda iş yerinde gıda kontrol ekiplerince kontrol edildi.


Denetlenen iş yerleri ve gıda maddeleri üzerinde titiz bir çalışma yapan Gıda Yem Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler, üretimde kullanılan ham maddeler dahil, üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak incelemeye aldı. Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kontroller kent genelinde devam etmekte olup, Kurban Bayramı öncesinde, bayram süresince ve sonrasında vatandaşlar gördükleri her türlü olumsuzlukları İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da 23 "düzensiz göçmen" yakalandı
    1. İstanbul'da 23 "düzensiz göçmen"..
    2. Kore Müftüsü Dr. Abdulwahab Zahid Haq,..
    3. DPÜ’nün akademik ve idari..
    4. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    5. TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç..
    6. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    7. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    8. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    9. Leyla Yaman, Milli Takımda
    10. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    11. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    12. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    13. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    14. Büyükşehirden özel öğrencilere spor..
    15. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde..
    16. Konyaaltı Belediyesi personeline..
    17. Türkiye Finans kira sertifikası..
    18. Isparta’da saman yüklü tırın kupası..
    19. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı..
    20. Turgutlu Belediye Meclisi canlı..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin