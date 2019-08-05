Kars’ta, genç çiftçi hayvan dağıtımları devam ediyor Kars’ta, “Genç Çiftçi Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımları devam ediyor.

Kars’ta, “Genç Çiftçi Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımları devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Tebliği gereği "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Akyaka, Arpaçay ve Merkez ilçelerinde 21 genç çiftçiye 34 küçükbaş hayvan olmak üzere toplam 714 adet küçükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Kars İl Müdürlüğü ekiplerinden küçükbaş hayvanları alan genç çitçiler, mutlu olduğu gözlendi.

"Genç Çiftçi Projesi" kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarının devam edeceği öğrenildi.

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