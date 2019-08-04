0553 313 94 23

Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:50
Kars’ta gelin adayına "süslü koç gönderme geleneği" sürüyor

Kurban Bayramı öncesinde gelin adayına “süslenmiş koç gönderme geleneği” yurdun birçok yerinde olduğu gibi Kars’ta da asırlardır yaşatılıyor.


Kars’ta yaşayan Mithat Kaya, nişanlısına aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Fulya Çiçekçilik’e getirerek süsletti. Kars’ta “süslenmiş koç gönderme geleneği”nin devam ettiğini ifade eden çiçekçi Sultan Aydın, “Yani bizim Doğu’da adet olduğu için Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Önceden bizi arıyorlar, biz ona göre kurbanı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi süslemesini yaptık. Bu gelin hanıma gidecek. Damat utangaç olduğu için kendisine yardımcı oluyoruz. Böyle şeyler güzel, örfümüzü, adetimizi, getirmek borcumuzdur” dedi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde nişanlı çiftlerin nişanlılarına “süslenmiş koç gönderme geleneği” devam ederken, nişanlı gençler aldıkları koçlarla çiçekçilerin yolunu tutuyor. Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evinin yolunu tutuyor.


Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Kars’ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurtta hava durumu
    1. Yurtta hava durumu
    2. Yine yolcu otobüsü, yine yangın!
    3. Ravcı’dan Partizan maçı yorumu
    4. Kayalıklarda sıkışan köpek kurtarıldı
    5. Yeni Malatyaspor’da Partizan mesaisi..
    6. PKK/KCK, YPG ve FETÖ yine kurban..
    7. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja..
    8. Kars’ta gelin adayına "süslü koç..
    9. Ankara’da iki otomobil kafa kafaya..
    10. AK Parti 2023 kadrosu için düğme bastı!
    11. İstanbul'da faciaya kıl payı! Çok..
    12. 04.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    13. Bursa'da 15 katlı binada feci yangın!
    14. Akşener'in ağır sözlerine MHP'den çok..
    15. Bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Evlere..
    16. 8 yıldır kayıp olarak aranan genç..
    17. Tarihi ayıp! Eyüpsultan ve..
    18. Beşiktaş Meydan’da takla atan araç..
    19. ABD aynısı yaparsa Türkiye operasyona..
    20. Yusuf Yazıcı’dan Trabzonspor’a veda..
    21. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Uyarılar..
    22. Suriyeliler ve diğer göçmenler için..
    23. Akşener'e büyük şok... Yüzlerce İP'li..
    24. Dev proje! Açılışını Erdoğan bugün..
    25. ABD'den 'ateşkes' açıklaması: Türkiye...
    26. Vali Cüneyt Epcim, İl Özel İdaresi..
    27. İliç’te anız yangını
    28. Kuşadası dünyaca ünlü plajları..
    29. Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak..
    30. Başkan Günel, kardeş kent ziyareti..
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar