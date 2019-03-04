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Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kars’ta açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 70 Çarşı ve Mahalle bekçisinden 58’i Kars’ta törenle göreve başladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:08
Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kars’ta açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 70 Çarşı ve Mahalle bekçisinden 58’i Kars’ta törenle göreve başladı.


Kars il merkezinde 22, Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde 8, Akyaka, Arpaçay, Digor, Selim ve Susuz ilçelerinde 4 olmak üzere toplam 58 çarşı ve mahalle bekçileri göreve başlarken, bekçiler bu gece Kars sokaklarında vatandaşın huzurunu ve sokakların güvenliğini sağlamak için polise destek verecek.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kars İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, “Serhat şehrimiz Kars’ta Kafkas Kartalları vardı artık bunlar Gece Kartalı oldular ve Kars’ın sokaklarında suç ve suçluyla mücadele etmek için bugün göreve başlıyorlar” dedi.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da Çarşı ve Mahalle Bekçileri alımı yapıldığını anımsatan Kars Valisi Türker Öksüz, “İlimize 70 Çarşı ve Mahalle bekçisi tahsis edilmişti, bugün 58 Çarşı ve Mahalle Bekçimiz görevine başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Çarşı ve Mahalle bekçilerine hitaben konuşan Vali Öksüz, “Bugün hakikaten çok kutsal bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu kutsal yolculuk devletimizin bekası, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve vatandaşlarımızın, huzur ve güvenliğinin sağlanmasının ilk adımıdır. Bundan 20-25 yıl önce ülkemizde Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz her sokakta, her mahallede vatandaşımız için bir güven unsuruydu. Vatandaşımızın canı, malı, namusu, her şeyi ona emanetti ve halkımızın gönlünde de çok önemli bir yere sahipti. Sizler bugün bu görevinizle birlikte yine halkımızın canını, malını, namusunu korumak için göreve başlayacaksınız, Allah yardımcınız olsun, Allah kolaylıklar versin” şeklinde konuştu.


Göreve başlayan Bekçiler de böyle bir görevde yer almaktan ve halkın güvenliğini sağlayacaklarından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.Konuşmaların ardından düzenlenen tören hatıra fotoğrafının çekimi ile sona erdi.


Törenin ardından il ve ilçelerde görevlendirilen toplam 29 devriyeden oluşan 58 Bekçi, Emniyet Müdürlüğü’nden ayrılarak görev alacakları çarşı ve mahalleye doğru yola çıktı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:08
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