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Kars'ta fuhuş operasyonu

Kentte, para karşılığı fuhuş yaptıkları ya da fuhşa yer temin ettikleri iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 27 kişi yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 13:12
Kars'ta fuhuş operasyonu

KARS (AA) - Kars'ta, para karşılığı fuhuş yaptıkları ya da fuhşa yer temin ettikleri iddia edilen ve aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık edip yer temin ettikleri belirtilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Polisteki işlemleri tamamlanan bu kişilerden 26'sı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade verip sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 25 kişi serbest bırakıldı.

Fuhuş yaptığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edildi.



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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:12
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