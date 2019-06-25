Kars’ta “Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi” toplantısı

Kars’ta Üreme Verimliliği projesi kapsamında, “Etçi Irklar ve Melezlerinin Yaygınlaştırılması, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Tarım ve Orman Bakanlığı adına Mühendis Ali Rıza Akıncı, Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Şube Müdürleri ve yetiştiriciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Reşat Tazegül, toplantının açılış konuşması yaptı. Tazegül,hayvan sağlığı konusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı adına bir konuşma yapan Mühendis Ali Rıza Akıncı, toplantının iki etapta olacağını hatırlatarak, “Birincisi bizzat yetiştiricilerle spesifik olarak bir arada bulundurmamızın nedeni anlatacağımız konuların yetiştiricilerimiz açısından önemli. Diğer toplantı ise serbest veteriner hekimler, kamu kesiminden veteriner hekim arkadaşlarımıza uygulayıcı yönelik toplantı olacak. Bu toplantımızın temel amacı şu; Türk sığırcılığının en önemli sorunu olan sığırlarda üremedeki kayıplar, süt arzında malumunuz kendi kendimize yeter durumdayız ama kırmızı et açığının kapatılması ile ilgili neler yapabiliriz konusu ve küçükbaş hayvanlarda sürü büyütme yani burada da yine kırmızı et açığını kapatılmasıyla birlikte vatandaşımızın sürülerini büyüterek gelirlerini artırmasına yönelik önemli sunumlar olacak” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon civarında buzağı kaybının olduğunu dile getiren Akıncı, “Bizim için önemli olan durum; yetiştiricilerimizin bu konuya gerçekten önemli bir şekilde eğilmeleridir. Nedeni ise ülke genelinde yaptığımız hesaplara göre teorikte olsa ki pratikte bunun yarısını alsanız bile çok büyük bir kayıplar, 1 milyon civarında buzağı kaybımız var. Yani sığır varlığımız 17 milyon manda dışında varlığımız var, 9 milyon civarında boğa altı hayvanımız var fakat bizim bu hayvanlardan ekonomik anlamda elde ettiğimiz buzağı sayısı 1 milyon kayıp. Bunun nedeni ise üreme parametresi dediğimiz servis periyotu, iki buzağının arası gibi durumların istenilen ölçüde olmaması. Bunun nedenleri biz sunumlarda sizlere anlatacağız. Bunu dikkatle dinlemenizi öneriyorum”diye konuştu.

Son olarak söz alan Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, bakanlıklarının her dönemde, her kalemde, gerek bitkisel üretim gerek hayvansal üretim yönünde çiftçiyi, yetiştiriciyi, üreten insanı üretimde devamlılık, birim alanından daha fazla gelir, birim hayvanından daha fazla gelir elde etmesi için hem teknik olarak hem de maddi olarak desteklediğini söyledi.

Düzgün, Biz Kars ili olarak gerek bölgemizde gerekse ülkemiz genelinde Allah’a şükür sizler gibi çalışkan üreticilerimiz sayesinde hep ilklerde olmuşuzdur. Örnek vermek gerekirse yem bitkisi desteklemesinde ilk 3 il içerisindeyiz, buzağı desteklemesinde ilk 3 il içerisindeyiz. Bakanlığımız aracılığıyla 2018 yılında sadece nakit olarak 210 milyon TL siz çiftçilerimizin cebine destek sağlamışız. Tabi bu desteği siz çiftçilerimizin çalışmasından dolayı sağlamışız. Allah’a şükür ilimiz yetiştiricileri, çiftçileri hiçbir zaman üretmekten, çalışmaktan geri kalmamıştır, biz de bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak sizlerin hep hizmetinde olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Düzgün, Kars’ın 1 milyonun üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu, kanatlı olarak başta kaz olmak üzere Türkiye’de en üst sıralarda olduğunu ve 297 bin anaç, 1 milyonun üzerinde de kasaplık denilen kesimlik kaz varlığına sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Bilgilendirme toplantısı daha sonra uzmanların sunumlarıyla devam etti.