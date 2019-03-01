Kars’ta esrarı vücuduna saran bir kadın yakalandı Kağızman’da bir kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. 10 parça halinde esrarı vücuduna sararak polisten kaçırmak isteyen kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alndı.

Kağızman’da bir kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 76 gram esrar ele geçirildi. 10 parça halinde esrarı vücuduna sararak polisten kaçırmak isteyen kadın kıskıvrak yakalanarak gözaltına alndı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan kişilerin yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kars Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van’dan İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Van’dan İstanbul’a seyir halindeki yolcu otobüsünü Kağızman’da durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan H.D.’nin üzerinde yapılan aramada, H.D.’nin vücuduna sarılı vaziyette 10 parça halinde toplam 4 kilo 076 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi muhafaza altına alan polis, H.D.’yi gözaltına alarak Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi. H.D. hakkında TCK-188 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D. daha sonra Kağızman Adliyesi’ne getirildi. H.D. burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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