Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nceİl Müftülüğü’nde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerde kentin mevcut durumundan ve il genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Yetkililerce İl Müftülüğü, “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı çerçevesinde üstleneceği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.