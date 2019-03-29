Kars’ta erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele devam ediyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.29 Mart 2019 Cuma 10:49
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı kapsamında seminerler devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nceİl Müftülüğü’nde görev yapan personele yönelik gerçekleştirilen seminerde kentin mevcut durumundan ve il genelinde bu kapsamda yapılan çalışmalar anlatıldı.
Yetkililerce İl Müftülüğü, “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” Kars İl Eylem Planı çerçevesinde üstleneceği sorumluluklar hakkında bilgilendirildi.
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