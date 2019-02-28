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Kars’ta eğitimi kar engeli

Kars’ta iki gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:02
Kars’ta eğitimi kar engeli

Kars’ta iki gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde okullar bugün öğlenden sonra tatil edildi.


Sabah erken saatlerde okullarına giden öğrenciler, öğlenden sonra okulların tatil olduğunu öğrenince sevindi. Bir öğrenci ise “Vali amca teşekkür ederim, yarında okullar tatil olsun” diyerek Vali Türker Öksüz’e çağrıda bulundu.


Kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Kar yağışından dolayı okulların tatil edildiği öğrenen öğrenciler kar altına dakikalarca sevinerek oyun oynadı. Bir birlerini kara atan çocuklar renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu. Çocuklar kar altında oyunlar oynayarak tatilin keyfini çıkardı.


Kars’ta iki gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı okullar öğlenden sonra tatil edilirken, il genelinde 57 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.


Öte yandan Kars’ta okulların tatil edilmesiyle ilgili valilikten yazılı açıklama yapıldı.


Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 28 Şubat 2019 Perşembe günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.


Kars’ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının akşamda etkili olacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:02
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