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Kars’ta eğitimciler 3600 ek gösterge için toplandı

Kars’ta, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN)’e üyeleri 3 bin 600 ek gösterge için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:24
Kars’ta eğitimciler 3600 ek gösterge için toplandı

Kars’ta, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN)’e üyeleri 3 bin 600 ek gösterge için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.


Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan TEÇ-SEN üyeleri adına basın açıklaması yapan TEÇ-Sen Kars İl Başkanı Dursun Gören, “Sadece belirli meslek gurupları 3600 ek gösterge verilerek, ek gösterge sorunu çözülmez, aksine derinleşerek devam eder” dedi.


Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Kars İl Başkanı Dursun Gören, “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerinden önce tüm partilerin seçim beyannamelerinde yer alan “3600 Ek Gösterge” sorununun çözümü için ortaya atılan belirli meslek gurupları olan hemşire, polis, öğretmen ve din görevlilerine verileceği hususu sorunun çözümü değildir. 3600 ek göstergenin verileceği söylenen “Hemşire, Polis, Öğretmen ve Din Görevlileri” zaten kamu çalışanlarının yüzde 75’ini ifade etmektedir. Geriye kalan yüzde 25’lik kısmının kapsam dışı bırakılması sorunun derinleşerek devam etmesine sebep verecektir” diye konuştu.


Bugüne kadar ortaya atılan tekliflerin en sağlam, en köklü ve en çözüm odaklı teklifin TEÇ-SEN’in teklifi olduğunu belirten Başkan Gören, “Oysaki, söz konusu 3600 ek gösterge sorununun köklü çözümü için mutlak bir sistem kurulması, herkesi kapsamı ve belirli meslek guruplarına değil, eğitim durumlarına göre her kadroya verilecek biçimde kurgulanması sistemin işlerlik kazanmasını ve bu sorunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacaktır. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası olarak teklifimiz; Tüm kamu çalışanlarına unvan gözetilmeksizin; “İlkokul ve Ortaokul Mezunlarına 2000, Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Üniversite Mezunlarına 3600” Ek Gösterge verilmesidir. Bugüne kadar ortaya atılan tekliflerin en sağlam, en köklü ve en çözüm odaklı teklif TEÇ-SEN teklifidir. Bu teklifin yasalaşması ile 3600 Ek Gösterge sorunu ülke gündeminden tamamen çıkacaktır” şeklinde konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından grup, daha sonra sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:24
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