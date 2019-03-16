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Kars’ta DSP’nin Belediye Başkan adayı Alibeyoğlu, yoğun ilgi görüyor

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, 31 Mart 2019 yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Kars’ta DSP’nin Belediye Başkan adayı Alibeyoğlu, yoğun ilgi görüyor

Demokratik Sol Parti (DSP) Kars Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, 31 Mart 2019 yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Alibeyoğlu’na vatandaşlar ise yoğun ilgi gösteriyor.


Kars’ta 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan ve özellikle yaptığı uluslar arası kültürel faaliyetlerle Kars’ı Türkiye’nin sürekli gündeminde tutmayı başaran DSP Belediye Başkanı adayı Naif Alibeyoğlu, yürüttüğü seçim çalışmalarında taraflı tarafsız herkesin sevgisiyle karşılanıyor.


Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu sürede Kars Spor’u verdiği desteklerle amatör ligden Türkiye 2’inci ligine taşıyan Naif Alibeyoğlu, seçim çalışmalarında vatandaşlarla tek tek sohbet ederek Kars’ın içerisinde bulunduğu durumu ve çözüm yollarını anlatıyor.


Özellikle son yıllarda Doğu Ekspresi ile Türkiye gündeminde yerini alan Kars’ın içerisinde bulunduğu durumun içler acısı olduğunu ifade eden DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, “Kars son yıllarda turizmde patlama yaptı. Türkiye’nin çeşitli illerinden Dünya’nın birçok noktasında binlerce insan her gün Kars’a geliyor. Kars’ın gerçekten durumu içler acısı, vatandaşlar çamur içerisinde yürüyor. Bu her Karslı gibi bizleri de rahatsız ediyor. Kars bunların hiçbirini hak etmiyor. Kadim şehir, Kafkasların Başkenti, Doğun Uygar Kenti gerçekten içerisinde bulunduğu bu durumu hak etmiyor. Yüreğimiz yanıyor. Sizler bize görev verdiğiniz takdirde ilk işimiz kenti bulunduğu bu durumdan kurtarmak olacak” dedi.


Karslıların çok şey istemediğini, sadece temiz, yolları, kaldırımları temiz bir şehirde yaşamak istediğine dikkat çeken Alibeyoğlu, vatandaşlardan yaklaşan yerel seçimler öncesinde çocukların geleceği için, Kars’ın geleceği için destek istedi.


Kars’ta çalınmadık kapı bırakmayan DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu, ziyaret ettiği vatandaşlara projelerini tek tek anlatıyor. Alibeyoğlu’nu karşısında gören vatandaşlar ise Alibeyoğlu ile selfi çekilmeyi de ihmal etmiyor. DSP Belediye Başkan Adayı Naif Alibeyoğlu seçim çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:15
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