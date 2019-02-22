Kars’ta buzağı destek ödemeleri başlıyor

Kars’ta buzağı destek ödemeleri ve mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri” ve “2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri” Kars’taödenmeye başladığını belirtti.

Düzgün yetiştiricilerin ve çiftçilerin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre ödemelerin yapıldığını söyledi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri” için Kimlik Numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize; bugün saat 18:00’dan sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik Numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019’da, Kimlik Numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak. Desteklemeleri çerçevesinde Kars’ta 15 bin yetiştiricimizin 118 bin baş buzağısına toplam 65 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecektir” dedi.

“2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri”nin de yine T.C. Kimlik Numaralarının son hanelerine göre yapılacağını hatırlatan Düzgün, “Kimlik Numarasının Son Hanesi 8 olan çiftçilerimize; bugün saat 18:00’dan sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik Numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019’da, Kimlik Numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019’da ödeme yapılacak. Desteklemeleri çerçevesinde, 28 bin çiftçimize; Mazot ve Gübre Desteği olarak toplam 39 milyon TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 104 milyon TL ödemiş olacağız” diye konuştu.