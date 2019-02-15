Kars’ta belediye kaldırımların karını temizliyor
Kars Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından, kaldırımların karını temizlemeye başladı.15 Şubat 2019 Cuma 11:35
Kars Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından, kaldırımların karını temizlemeye başladı.
Belediye karla mücadele ekipleri, ana caddeler, okul, hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışma başlattı. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,kar yağışının ardındanana arterler, kavşak ve kaldırımlar başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışmalarına vatandaşlarda iş yerlerinin önünün karını temizleyerek destek verdi.
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