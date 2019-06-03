0553 313 94 23

Kars’ta Bayram Pazarı’na ilgi yok

Kars’ta bayram öncesi kurulan bayram pazarı vatandaşlardan beklenen ilgiyi görmedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
Kars’ta Bayram Pazarı’na ilgi yok

Kars’ta bayram öncesi kurulan bayram pazarı vatandaşlardan beklenen ilgiyi görmedi.


Ordu Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan bayram pazarında, pazar esnafı müşteri bekliyor. Cumhuriyet Meydanı’nda açtıkları tezgahlarda müşterilerini bekleyen pazar esnafı, geçmiş yıllara oranla işlerinde düşüş olduğunu belirttiler.


Karslıların bayram pazarına ilgi göstermediğine dikkat çeken pazar esnafı, “Her yıl işlerimiz biraz daha düşüyor. İki gündür bayram pazarındayız. Ama beklediğimiz satışı yapamadık. İnsanlar sadece bakmakla yetiniyor. Yarın bayram bugün akşama kadar inşallah satış yaparız” dediler.


“Bayram şekerleri ellerinde kaldı”


Özellikle Ramazan bayramı’nın olmazsa olmazı bayram şekerlerinin ellerinde kaldığına dikkat çeken Pazar esnafı, “Ramazan Bayramı, diğer adı ‘Şeker bayramı’ bu bayramda şeker satışlarımız iyi olacak diye düşündük. Ama maalesef şekerlerimiz elimizde kaldı.Vatandaşlar büyük marketlerden bayram alış-verişlerini yapıyor. Marketlerde giyimden gıdaya kadar her şey var. Vatandaşlarda tercihlerini marketlerden yana kullanınca bayram pazarı da gördüğünüz gibi boş kaldı” diye konuştular.


Öte yandan Ordu Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan bayram pazarında tezgahlarını açan esnaf, müşteri bekliyor.Pazara gelen vatandaşlar ise sadece bakınmakla yetiniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
    1. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    2. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    3. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    4. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    5. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    6. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    7. Deniz 7 dakika görev aldı
    8. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    9. AKEDAŞ bayrama hazır
    10. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    11. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    12. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    13. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    14. Veteriner hekimlerinden..
    15. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    16. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    17. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    18. Karaman İspanya’da tatilde
    19. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    20. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    21. Çankırı'da yangın
    22. 200 aileye gıda yardımı
    23. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    24. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    25. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    26. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    27. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    28. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    29. OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu..
    30. İşadamı Adnan Akcan’dan Ramazan..
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular