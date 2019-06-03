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Kars’ta bayram öncesi şehitlik ziyareti

Kars’ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
Kars’ta bayram öncesi şehitlik ziyareti

Kars’ta Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları şehitlerin kabirlerinde gözyaşı döküp dua etti.


Kars Garnizon Şehitliği’ne giden şehit aileleri, gözyaşları içinde şehitlerinin kabirlerinin çevresini temizledi. Bazı şehit yakınları gözyaşı içinde dua ederken bazıları ise Kur’an-ı Kerim okudu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
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