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Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik kazası

Kars’ta Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında meydana gelen 25 trafik kazasında, 27 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 12:00
Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik kazası

Kars’ta Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında meydana gelen 25 trafik kazasında, 27 kişi yaralandı. 13 trafik kazasında ise maddi hasarla atlatıldı.


Kars Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik birimlerince 31 Mayıs 2019-11 Haziran 2019 tarihleri arasında il genelinde yapılan uygulamalarda,7 bin 897 adet araç ve sürücüsü kontrol edildi, 810 araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden toplam 214.330.00 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi.


Kars genelinde yapılan uygulamalarda, 4 bin 328 kişinin GBT yoklaması yapıldı. Yoklama kaçağı olan 3 kişi, Bakaya olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapılırken,trafik açısından kent genelinde ölümlü kaza meydana gelmedi.Toplam 25 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 27 kişi yaralandı. Meydana gelen kazalarda araçlarda maddi hasar oluştu.


Öte yandan polis ekiplerince Drone ile yapılan denetimlerde ise14 adet araç sürücüsüne Ceza Tutanağı düzenlendi.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:00
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