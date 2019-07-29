Kars’ta Baraj Gölü’nde obruklar oluştu Kars Baraj Gölü’nün suları çekilince obruklar oluştu.

Kars Baraj Gölü’nün suları çekilince obruklar oluştu. Oluşan obruklar havadan görüntülendi.

Kars Barajı’nda su seviye düşmeye devam ediyor. Yaban kuşlarına da ev sahipliği yapan baraj gölünde suların çekilmesiyle birlikte ilginç görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinin yaklaşık 5 metreden fazla çekildiği Kars Baraj Gölü’nde barınan kuşlar ve suların çekilmesiyle peş peşe oluşan obruklar havadan görüntülendi.

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