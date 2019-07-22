0553 313 94 23

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi

Kars Baraj Gölü’nün suları yaklaşık 5 metre çekildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi

Kars Baraj Gölü’nün suları yaklaşık 5 metre çekildi. Suları çekilen baraj gölünde köy cami ve köy okulu yeniden ortaya çıktı. Ortaya çıkan cami havadan görüntülendi.


Karslı fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Çamçavuş ve Boğazköy’de sular altında kalan camilerin bir Hasankeyf olduğunu, Hasankeyf gibi ziyaretçi çektiğini belirtti.


Kars’ta 2018 Temmuz ayında kapakları kapatılarak su tutmaya başlayan Kars Barajı, suların yükselmesiyle birlikte baraj gölü kalan köy evleri, köy camisi ve okulu da geçen süre içerisinde sular altında kalmıştı.


Özellikle fotoğraf sanatçıları, kentte dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Çamçavuş köyü camisi de minaresinin yarısına kadar sulara gömülmüştü. Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte yeniden ortaya çıkan cami, fotoğraf sanatçılarının yeniden ilgisini çekti.


Baraj gölünün yaklaşık 5 metre çekildiğini ifade eden Fotoğraf Sanatçısı Özgen Beşli, “Bundan bir ay önce aşağı, yukarı minareden belli oluyor. Su beyaz yere kadar çıkmıştı. Arpaçay tarafındaki sulamadan dolayı su seviye 5 metre civarında düşmüş bulunmaktadır. Okulun içerisine girdim. Okulun içerisinde balık yavruları yüzüyor. Herhalde su biraz daha çekilecek, bir hafta sonra da tekrar gelip, eğer camiye girebilecek bir durum oluşmuşsa, caminin içerisinde çalışmayı düşünüyorum” dedi.


“Buralarda bir Hasankeyf oldu”


Sular altında kalan camilerin bir Hasankeyf olduğuna dikkat çeken Beşli, “Bende bir Karslı fotoğrafçı olarak burada çalışmayı çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştığım da yine bu köylerde yaşayan insanlarda burada yaşamışlar, anıları geçmiş, çocuklukları geçmiş, onlarda da olumlu tepkiler alıyorum. Ayrıca ilimizi ziyaret etmeye gelen turistler, fotoğrafçı arkadaşları da buralara getiriyorum. Çok ilgilerini çekiyor. Çamçavuş ve Boğazköy’ün camileri de bir Hasankeyf gibi oldu” diye konuştu.


Kars’ın tanıtımına çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla katkı sağlayan fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, bölge sular altında kalan caminin ve köy evlerinin içerisine kadar girerek fotoğraflarını çekiyor. Havadan da görüntülen Çamçavuş Camisi sular altında kaldıktan sonra çatısı zarar gördüğü ortaya çıktı. Cami minaresinden suyun ne kadar çekildiği ise belli oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:02
  1. fotoğraf
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    1. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. Gölbaşı’nda virajı alamayan Tır yan..
    4. Sınavsız yerleştirmenin birinci..
    5. AB'ye kritik Türkiye uyarısı! ‘Ya konu..
    6. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik..
    7. LYS tercih sonuçları son dakika MEB..
    8. Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi
    9. Hacı Bayram’da detaylı temizlik
    10. LGS yerleştirme sonuçlarına göre,..
    11. GÜNDEM / 22 Temmuz 2019
    12. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    13. ’Allegra Ensemble’ grubu..
    14. En organik pazar
    15. ’Finlandiyalı Heidi’ sokak..
    16. Polis ruhsatsız silaha geçit vermiyor
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da 19..
    18. Aydın’daki korkutan yangın kontrol..
    19. Yurtta hava durumu
    20. Araç sahipleri dikkat! Bu gece..
    21. Bodrum’da lüks cipi havlu ile..
    22. TÜBİTAK müjdeledi! Koruma alınacak
    23. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ümitler..
    24. ’Mavi tişörtlü’ ortaya çıktı
    25. Fatih Terim ön libero için çağrı yaptı!
    26. TÜBİTAK koruma alacak
    27. Tarım ve Orman Bakanlığında görevden..
    28. Sivasspor’dan Alper Potuk atağı!
    29. Kara yollarında durum
    30. Deniz Türüç’ten esprili transfer cevabı!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı
    Taş parçası canından ediyordu! Zirve tırmanışından dönen dağcılar yaralandı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması!