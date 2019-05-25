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Kars’ta, at yarışları yapıldı

Kars’ta düzenlenen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:16
Kars’ta, at yarışları yapıldı

Kars’ta düzenlenen at yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada sahibi düşen at birinci geldi, atın birinciliği sahibi olmadığı için sayılmadı.


Kafkas Üniversitesi’nde 19 Mayıs’ın 100. Yılı dolayısıyla“100. Yıl Atatürk Koşusu” at yarışı düzenlendi.


Yarışma öncesinde açıklamalarda bulunan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, “Küçük bir etkinlik yapmak istedik hocalarımız uygun gördü. Hava da güzel oldu. Bu yarışmayı İnşallah kazasız, belasız başlatıp, bitirmek istiyoruz” dedi.


Güzel bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade eden Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili Doç. Dr. Celal Şahin Ermutlu, “Bugün ki etkinliğimizde 19 Mayıs 1919’un 100. Yılı münasebetiyle, “100. Yıl Atatürk Koşusu”nu üniversitemiz öğrencileri ve dışarıdan katılan misafir yarışmacılarla böyle bir yarış planladık. İnşallah bir aksilik olmadan yarışmayı tamamlarız” diye konuştu.


Kafklas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu’nun start verdiği yarışma da renkli görüntüler yaşandı. Şener Şen’in 1985 yılında çevirdiği “Aşık Oldum” filmindeki atın Şener Şen’i kaçırdığı filmin bir benzeri Kars’ta yaşandı. Yarışmaya katılan atlardan birisinin sahibi üzerinden düşünce, at kendi başına sürücüsü olan atlarla birlikte yarışmaya devam etti.


12 kilometrelik koşunun ardından sahibi olmadan birinci gelen atın, birinciliği sahibi olmadığı için geçerli sayılmazken, sahibi atına yakalayarak binmek istemesi mücadelesi ise kameralara yansıdı.


Kafkas Üniversitesi Atçılık, Atlı Sporlar ve Hippoterapi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ATAUM) Koordinatörlüğü’nde, Veteriner Fakültesi ile Atçılık ve Spor Kulübü işbirliği içerisinde düzenlenen “100. Yıl Atatürk Koşusu” birincisi ise Veteriner Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Buket Mert oldu.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:16
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