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Kars’ta arazi ekiliş kontrolleri devam ediyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personelleri, il ve ilçe merkezlerine bağlı köy ile mahallelerde arazi ekilişleri kontrol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
Kars’ta arazi ekiliş kontrolleri devam ediyor

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik personelleri, il ve ilçe merkezlerine bağlı köy ile mahallelerde arazi ekilişleri kontrol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Ekiplerce yapılan kontrollerde Kars’ta son zamanda yağan yağmurlarla birlikte üretim miktarlarında bir artış yaşandığı gözlemlendi. Ekipler tarafından konu ile ilgili olarak çiftçilerle gerekli istişareler yapılmaya devam ediyor.


Arazi kontrollerini bizzat takip eden Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “Kars ili olarak yem bitkisi desteklemelerinde Türkiye genelinde ilk üç içerisindeyiz. Bakanlığımız aracılığıyla çiftçilerimize destek sağlamaya devam ediyoruz” dedi.


Düzgün, “Tabi bu desteği değerli çiftçilerimizin çalışmasından dolayı sağlamışız. Allah’a şükür ilimiz yetiştiricileri, çiftçileri hiçbir zaman üretmekten, çalışmaktan geri kalmamıştır, biz de Bakanlık olarak, İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin hep hizmetinde olmuşuzdur, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.


Dr. Hüseyin Düzgün ve beraberindekiler, bir süre ekili arazilerde inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı. Arazi ekilişleri kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
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