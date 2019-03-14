Kars’ta AFAD sel baskınları karşı vatandaşları uyardı

Kars’ta havaların iyi gitmesi ve karların erimeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sel ve su baskınlarıyla ile ilgili yazılı açıklama yaparak vatandaşlara uyarıda bulundu.

AFAD Kars İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde karların erimeye başlamasıyla birlikte merkez ve bağlı ilçeler ile köylerde sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kaya düşmesi gibi oluşabilecek muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olunması, gerekli araç, gereç, tüm ekipman ve personelinin hazır bulundurulması ile belediyeler, mahalle ve köy muhtarlıklarınca özellikle dere yatağında evi bulunan vatandaşların olumsuz durumlarda ivedilikle bulundukları mekanları terk ve tahliye etmeleri konusunda sık aralıklarla uyarılması, gerekli tedbirlerin alınması ve afet durumlarının ivedilikle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 24 saat hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin 0474 212 69 13 ve 0474 212 66 00 telefon numaralarına bildirilmesi gerekmektedir” denildi.